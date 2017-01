Près de Rouen : poursuivi, il jette son cannabis sur le toit d'une école

La police a interpellé un jeune homme détenant plusieurs centaines de grammes de cannabis, lundi 9 janvier 2017 à Darnétal, près de Rouen (Seine-Maritime).

Tout part d'un stop non respecté. Lundi 9 janvier 2017, il est 15h30 quand la brigade spécialisée de terrain surprend un automobiliste ne s'arrêtant pas alors que la signalisation le lui impose, rue Jules Ferry à Darnétal (Seine-Maritime). Le conducteur se stationne un peu plus loin. Mais au moment où les forces de l'ordre lui demandent ses papiers, il prend la fuite à pied.

Il jette du cannabis au fil de sa fuite

S'ensuit une course-poursuite dans Darnétal. Rue Bastien, il s'accroupit derrière un véhicule et jette plusieurs produits dessous. Puis il tombe nez à nez avec des policiers. Il entreprend alors de faire demi-tour en direction de la rue Longpaon, jette au passage d'autres produits sur le toit de l'école Suzanne Savale.

500g de résine retrouvés

Une nouvelle fois, un agent de police lui fait face. Le suspect lui fonce dessus et le percute au thorax. Il est finalement maîtrisé au sol. Une plaquette de résine de cannabis est retrouvée dans sa poche de pantalon. Trois autres sont découvertes sous le véhicule rue Bastien, une autre sur le toit de l'école. Au total, ce sont près de 500g de résine de cannabis qui sont ainsi saisis.

Le suspect, âgé de 28 ans et domicilié à Darnétal, est interpellé et placé en garde à vue pour trafic de stupéfiants et rébellion. La brigade des stupéfiants de la sûreté départementale mène l'enquête.

