Dakar 2017 (7e étape) : la bonne affaire de Pierre-Alexandre Renet (Husqvarna) désormais 7e du général ! 

C'était à qui perd-gagne lundi 9 janvier 2017 sur les routes du Dakar 2017. Dans une 7e étape mouvementée, Pierre-Alexandre Renet a concédé un peu plus de 12'00 au vainqueur mais a progressé d'une place au général.

Pour démarrer la seconde semaine du Dakar 2017, le normand Pierre-Alexandre Renet a signé une étape plutôt convaincante entre La Paz et Uyuni (Bolivie), étape longue de 622 km dont 322 km de Spéciale.

Après décision de la direction de course, aucun des Waipoints (WP) n'a été pris en compte, le tracé a filé sans la moindre indication pour les 110 pilotes moto en course.

12'35'" de retard sur le vainqueur du jour...

A ce petit jeu et comme souvent quand il s'agit de bien naviguer et filer grand train, le Manchois "Pela" Renet, parti à la 26e position et surtout 8e au classement général, a fourni une étape pleine et réussie en concédant certes, 12'35'' au leader de l'étape, l'Américain Brabec, mais en remontant d'une place au classement général, pointant ce soir, et avant officialisation par les commissaires de course, à la 7e place au classement général, à 1h02' de Sam Sunderland (GB), meneur de la troupe de motards, ce lundi 9 janvier 2017.

...mais une place de mieux au général !

Demain, très long périple entre Uyuni et Salta de près de 1000 km dont 406 km de spéciales chronométrées.

