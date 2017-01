Idées loisirs en Normandie pour ce week-end du samedi 14 et dimanche 15 janvier

Retrouvez vos idées de sorties pour ce week-end des samedi 14 janvier et dimanche 15 janvier 2017 entre 9h et 12h et entre 17h et 19h, avec Fred.

MANCHE

Les balades au Hasard des rues à Saint Lô vous donnent rendez-vous au milieu des livres, pour un concert de l’artiste Wild Racoon : le deuxième album de ce musicien lillois « Half Pine Cone » est un disque rock de haute volée. Effets vocaux fantomatiques, reverbs de guitare sulfureux et sonorités à la frontière du garage-rock et rock psychédélique, ça déménage entre les rayonnages ! Rendez-vous à la médiathèque de Saint-Lô ce samedi dès 21h.

Samedi, le Stade Saint Lois Haltérophilie organise le 3ème tour du championnat de France des clubs de national 1, l'élite de l'haltérophilie française. Le club local reçoit Franconville et Clermont Sport, avec la participation d'athlètes qui ont participé aux derniers Jeux Olympiques de Rio. Le match commence à 17h au gymnase Saint-Ghislain à Saint-Lô. L'entrée est gratuite.

Emmenez vos enfants jouez les aventurier dans la forêt des Elfes à Cérences. 4 parcours jusqu'à 30m de haut pour s'amuser avec 6 tyroliennes et du paintball indoor et outdoor. Plus d'infos sur laforetdeselfes.com

Faire la fête avec des poneys toute l'année c'est possible à Equeurdreville. Chez-vous, sur un lieu de votre choix, invitez 1 à 4 poney Shetlands pour 1h, 2h, 1/2 journée ou une journée. Les enfants grimperont sur le dos et leur feront des câlins. Possibilité de petite balade en carriole. Plus d'infos sur poonsfamily.sitew.com.

CALVADOS

Suite au succès rencontré par la “soirée disco” organisée en 2016, le service culturel de la Ville de Honfleur vous propose de vous retrouver une nouvelle fois autour d'un concert dansant. Le Kitch Orkestra est aux manettes de cette belle soirée en perspective. Aujourd'hui orchestre de référence sur la scène normande ces musiciens talentueux et passionnés vous embarquent dans leur folie le temps d'un concert de deux heures demain dès 21h au grenier à sel.

Dimanche, rendez-vous au théâtre du Casino Barrière de Deauville à partir de 15h pour le one man show de Roland Magdane. Alors qu’il s’était plutôt consacré au cinéma et à la télévision, le voici à nouveau sur scène avec son répertoire désopilant, qui n’a pas pris une ride : “Le dentiste”, “Les organes” ou encore “La cure de thalasso”.

Dimanche, le stade Malherbe de Caen affronte l'Olympique Lyonnais dans le cadre de la 20ème journée du championnat de Ligue 1. La rencontre démarre à partir de 17h au stade Michel d'Ornano. La billetterie est à retrouver sur billetterie.smcaen.fr . Un match à suivre avec Tendance Ouest, la radio du sport en Normandie !

Les Mercredi et Samedi, découvrez les activités proposées chez Aquanacre à Douvres la Délivrande. Passez un après-midi de folie aquatique avec des jeux sur différents thèmes : Magie, Jeux olympiques, Moyen-Âge, Pirates, adaptés au niveau et à l'âge de vos enfants. Rendez-vous au centre aquatique Côte de Nacre et retrouvez les infos sur aquanacre.fr

Emmenez vos enfants à Reviers au Sud de Courseulles sur mer pour découvrir West Adventure, 6 parcours de difficulté progressive dont 1 découverte famille et un parcours acrobatique avec 4 grandes tyroliennes. Testez le parcours tout public dès 9 ans ou encore la formule Pitchoun en duo avec un enfant de 3 à 6 ans. Les infos sur west-adventure.com.

ORNE

Ce samedi dès 20h30, retrouvez The Pupinni sisters au Carré du Perche à Mortagne au Perche. Ce sont des femmes pour qui performance sonore rime avec sensation visuelle ! Elles sont trois pin-ups en tenues des années 40 pratiquant une pop-jazz vocale inspiré de la technique Close Harmony. Elles revisitent à leur sauce les tubes de Beyoncé, Blondie et Gloria Gaynor. Une soirée vintage, légère et pétillante… vous allez adorer !

La Ligue de Basse Normandie de Badminton organise à Bagnoles de l’orne Normandie Le Master de Basse Normandie Vétéran. Compétition ouverte aux joueurs et joueuses âgés de + de 35 ans et aux joueurs vétérans, licenciés à la FFBaD, de toutes séries de classement. Plus d'infos au 02 33 38 29 03.

Faites découvrir la Roche d'Oëtre Orne Aventure à vos enfants à Saint Philbert sur Orne. 8 balades avec tyroliennes, pont de singe et autres passerelles, au total 100 jeux pour s'amuser en famille au rythme de chacun. Tarifs et horaires sur le site rocheoetreaventure.com.

Rendez-vous également chez Capflo' à Flers pour profiter d'un centre très complet avec sa partie sportive, ses espaces ludiques l'un couvert, l'autre extérieur, son espace balnéo avec sauna, hammam, jacuzzi, bain froid ainsi qu'un espace soins. Retrouvez les infos sur flers-agglo.fr