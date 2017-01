Les meilleures ventes d'albums en France en 2016

Le classement des meilleures ventes d'albums a été dévoilé par le SNEP, le syndicat national de l'édition Phonographique. Ce sont une nouvelle fois les Français qui tirent leur épingle du jeu !

L'année dernière déjà, il y avait 9 français dans le top 10 des meilleures ventes d'albums et 17 dans le top 20 (voir ICI). Cette année, cela est encore plus affirmé car les français font 10/10 et 19/20 !! Il n'y a guère qu'Adele, meilleure vendeuse de l'année 2015 en France qui arrive à la 20ème place de ce classement en 2016. Adele cède sa place cette année à Renaud, qui a vendu plus de 700 000 albums pour son grand retour.

Pour comptabiliser les chiffres de ventes, il y a addition des ventes d'albums physiques, des téléchargements légaux mais aussi de l'écoute streaming. C'est ici que cela devient un peu compliqué. Sortez les calculettes : chaque écoute d'une piste de l'album est comptabilisé. Celle qui a eu le plus d'écoutes voit ce nombre divisé par 2. Ensuite on prend ce nouveau chiffre et le nombre d'écoutes des autres pistes puis on divise le tout par 1000. Ce chiffre sera compté ensuite comme l'équivalent en termes de ventes. En 2016, un quart des ventes d'albums correspondent aux chiffres streaming.

Voici les 10 meilleures ventes d'albums en France en 2016 :

1) Renaud – "Renaud" (8 avril 2016)

2) Céline Dion – "Encore un soir" (26 août 2016)

3) Kids United – "Monde meilleur" (20 novembre 2015)

4) Kids United – "Tout le bonheur du monde" (19 août 2016)

5) M. Pokora – "My Way" (21 octobre 2016)

6) Kendji Girac – "Ensemble" (30 octobre 2015)

7) Maître Gims – "Mon cœur avait raison" (28 août 2015)

8) PNL – "Dans la légende" (16 septembre 2016)

9) Christophe Maé – "L’attrape-rêves" (13 mai 2016)

10) JUL – "My World" (4 décembre 2015)