Testez le jeu sous toutes ses formes grâce au festival de Rouen

Pour la 16e année consécutive, le festival des jeux, une manifestation gratuite organisée samedi 14 et dimanche 15 janvier 2017 à la Halle aux toiles à Rouen (Seine-Maritime), propose des séances d'initiation aux jeux de société, jeux vidéo, jeux de rôles ou encore jeux de bois. Un événement de grande ampleur destiné à un public familial.

La Halle aux toiles de Rouen accueille samedi 14 et dimanche 15 janvier 2017 le festival des jeux. Imaginée par le conseil municipal des enfants, cette manifestation est née à Rouen il y a 16 ans. Gérée depuis sa 11e année par Ludens, une association qui rayonne sur l'ensemble du territoire français, ce festival gratuit dès les origines se donne pour but de faire découvrir la variété et la richesse du jeu. Il n'a cessé de s'étoffer depuis lors.

7 000 visiteurs l'an passé

"Nous avons en quelques années multiplié par trois la fréquentation de ce festival, se réjouit Eric Ducrocq, organisateur de l'évènement et membre actif de Ludens. L'année passée, 7 000 visiteurs se sont pressés à la Halle aux toiles le temps du week-end! Et cette année nous accueillons une quinzaine d'éditeurs de jeux : c'est un véritable record!"

Des jeux inédits à découvrir

Parmi les maisons d'éditions présentes, certaines sont très connues des amateurs de jeux de société comme Iello, Asmodée et Ravensburger. Sur chacun des stands, des animateurs sont là pour encadrer les participants et leur expliquer les règles.

"Chaque année, de nouveau jeux apparaissent et c'est l'occasion de découvrir des jeux inédits, explique Eric Ducrocq. Et la meilleure façon de les découvrir, c'est bien sûr d'y jouer". Cet évènement ludique est avant tout participatif et permet aux visiteurs de se retrouver et d'échanger dans un climat convivial.

"Nous avons aussi à coeur de mettre l'accent sur les initiatives normandes, poursuit l'organisateur. Pour cela, nous rassemblons une quinzaine d'associations qui viennent présenter leur activité dans le domaine de la figurine, des jeux de rôle ou de société, mais aussi des jeux de bois et des jeux vidéos".

Le jeu sous toutes ses formes

L'évènement pour lequel la ville met à disposition la Halle aux toiles se répartit sur les trois étages du bâtiment tant son offre est de taille. Accessible à tous les âges, le festival du jeux présente le jeu sous toute ses formes : des jeux surdimensionnés au retrogaming, des jeux de rôle aux traditionnels jeux noir et blanc tel le jeu de go ou le jeu d'échec.

Enfin, pour offrir la possibilité aux visiteur de passer toute la journée sur les lieux, le festival propose un service de restauration et se prolonge tardivement en soirée samedi 14 janvier 2017. Il est même possible d'acheter sur place votre jeu coup de coeur sur les stands de la Taverne du Warp ou de Sortilège !

Pratique. Samedi 14 janvier 2017 de 10h à 23h et dimanche 15 janvier 2017 de 10 à 19h. La Halle aux toiles à Rouen. Entrée libre. www.ludens.fr

