ORNE Cours de cuisine mardi à Mortagne au Perche

Cuisinez les produits du terroir ornais avec Perche Gastronomie mardi 10 janvier 2017 au carré du Perche de Mortagne au Perche.

L'association Perche Gastronomie souhaite mettre en avant les chefs régionaux et les produits du terroir. Des cours de cuisine dans cet esprit sont proposés chaque mois au carré du Perche de Mortagne au Perche, le prochain a lieu mardi 10 janvier 2017 au carré du Perche avec le chef Laurent Olivier du restaurant « La Croix d’Or ». C'est 45€ pour les adultes et 30€ pour les enfants. A chaque cours, on vous remet un tablier et un calot à votre nom, un livret de recettes et vous préparez un menu pour 2 personnes que vous emmenez ensuite chez vous. Plus d'infos sur www.perche-gastronomie.net

Ecoutez Claude Verchain, de l'association, nous expliquer le déroulement du cours: