L'Agenda en Normandie : lundi 16 janvier

Retrouvez, du lundi au vendredi, vos idées de sorties en Normandie :

MANCHE

L'école de musique des Pieux vous invite à 2 rendez-vous exceptionnels avec un trompettiste de renommée internationale : Romain Leleu ! Vous l'entendrez d'abord avec l'orchestre d'harmonie des marais (du Cotentin bien sûr), puis accompagné par les instrumentistes à cordes de l'ensemble Convergences. À ne manquer sous aucun prétexte dès 16h à l'espace culturel.

Dimanche il y a également du cyclo-cross à Cérences. Assistez à la 3ème manche du Challenge de Normandie Yves LIBOR. Il aura lieu à la plaine équestre de Brécey. 4 épreuves se dérouleront de 11h à 16h. Buvette et casse-croûte sur place. Entrée libre pour tous.

CALVADOS

Après 10 ans d'attente, Renaud fait son grand retour ! Porté par un nouvel album personnel et émouvant marqué par l'actualité et le besoin de reprendre la parole, Renaud présente son PHENIX TOUR et fait une étape au Zénith de Caen ce mercredi à partir de 20h. Il vient partager des titres inédits et ses plus grands hits comme Mistral Gagnant, Morgane de toi, Dans mon HLM, Laisse béton, Dès que le vent soufflera, Manu et tant d'autres...

Ce dimanche dès 15h à la Rue des Halles de Vire Normandie, les enfoirés du Bocage vous proposent un grand concert au profit des Restaurants du Coeur avec des groupes locaux : String d'occase, Marckus Trio et Melting Pot. Entrée contre denrées : petits pots pour bébé, des boites de conserves ou encore des plats cuisinés.

ORNE

Demain dès 14h30 c'est le Ciné Cité - Personnal shopper d'Olivier Assayas au cinéma Normandy à Alençon. Maureen est personnal shopper à Paris : elle choisit la garde-robe d'une riche cliente. Même si ce métier l'ennuie, il lui permet de rester dans cette ville ou récemment Lewis, son frère jumeau est mort... Elle attend désespérément un signe de lui de l'au delà comme ils se l'étaient promis autrefois... Elle reçoit alors étranges messages anonymes sur son portable...

Dimanche, participez à la randonnée pédestre de Domfront en Poiraie, RDV à l'espace André Rocton de Domfront. Au total : 4 randonnées sont organisées par mois par les Randonneurs du Domfrontais: le mardi (8km), le mercredi (8km) et le dimanche (12km) par mois avec un parcours différent à chaque fois. Le 4ème lundi du mois: rando douce ou de santé de 5 km.