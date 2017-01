Calvados. Il vole, escroque et consomme des stupéfiants

Dans la matinée du vendredi 21 octobre 2016, à l'occasion d'un vol dans le magasin Leroy merlin de Mondeville, au sud de Caen (Calvados), un homme âgé de 26 ans est appréhendé avec de la cocaïne, de l'héroïne, du cannabis et un cran d'arrêt.

Un homme âgé de 26 ans a comparu jeudi 5 janvier 2017 devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour vol, escroquerie, port d'arme, acquisition, détention, transport et usage de stupéfiants.

194 euros d'articles, une arme et de la drogue

A 9h40, le vendredi 21 octobre 2016, un individu tente de quitter sans payer le magasin Leroy merlin de Mondeville, au sud de Caen (Calvados). Interpellé, il a sur lui pour 194 euros d'articles, un couteau à cran d'arrêt, de la cocaïne, de l'héroïne et du cannabis. Une perquisition à son domicile révèle la possession de ces trois drogues dont il admet être consommateur. Il avoue aussi être soigné et y associer son traitement.

Il vend sur "le bon coin"

En plus de ces infractions, le prévenu pratique au besoin l'escroquerie sur "Le bon coin". Il prétend vendre des jouets de marque Lego, encaisse les chèques et n'envoie rien. Sur ce point il a déjà été condamné en 2015. Son casier judiciaire comporte trois mentions : dégradations, trafic de stupéfiants et escroquerie.

Quatorze mois de sursis au dessus de la tête

Le président constate que malgré les diverses mises en garde, le prévenu poursuit ses infractions. "Vous en êtes toujours au même stade avec quatorze mois de sursis au dessus de votre tête !" Le ministère public requiert 8 mois de prison avec sursis assortis d'une peine de travaux d'intérêt général. Au final, l'homme écope de 3 mois de prison avec sursis assortis de 24 mois de mise à l'épreuve pour escroquerie ainsi que l'obligation de dédommager les victimes (127 euros d'une part et 260 euros d'autre part). En ce qui concerne les délits de vol et de stupéfiants, il est condamné à 140h de travaux d'intérêt général a effectuer dans les 18 mois.

