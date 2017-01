GDE à Nonant le Pin: deux cents opposants fêtent la victoire définitive

Deux cents opposants au centre d'enfouissement de GDE à Nonant le Pin (Orne), ont fêté dans la salle des fêtes de Surdon, près de Sées, samedi soir 7 janvier 2017, la fermeture définitive du site d'enfouissement de déchets automobiles ultimes, sur décision du Conseil d'État, le 9 décembre dernier.

Une réunion de la victoire définitive, en présence d'élus comme les socialistes Laurent Beauvais et Yves Goasdoué et les écologistes Yanic Soubien et François Dufour, tous largement impliqués dans ce dossier.

Humour grinçant

Jean-Pierre Fontaine, le maire de Macé, a ouvert cette soirée en soulignant la mobilisation, la solidarité, la fin de dix années de combat, avec, non sans ironie, une pensée à ceux qui ont vendu le terrain à GDE, à ceux qui pensaient avoir des bordures de trottoir en or dans leur commune, au syndicat agricole majoritaire, à la Safer de Normandie, concluant son propos en espérant que pour certains élus l'affaire ne se terminera pas ce soir.

Toujours des procédures en cours

Jacques Carles, le conseiller juridique des anti-GDE, a ensuite lu un message de la Ministre de l'Environnement Ségolène Royal, adressé aux opposants. Selon le conseiller juridique, l'entreprise va sans doute désormais tenter de faire passer les désordres, relevés sur le site, comme étant la conséquence de son blocus par les opposants, durant une année. Trois procès contre les bloqueurs restent en cours: à Alençon, Versailles, et Paris. GDE leur réclame plus de 24 millions d'euros de dommages. Il a aussi rappelé d'autres procédures sont toujours en cours par les anti-GDE contre un ancien préfet de l'Orne et contre le président du Conseil départemental et son ancien directeur de cabinet.

Prise de parole des élus

Puis les élus ont pris tour à tour plus ou moins brièvement la parole. Le député Yves Goasdoué a souligné la victoire de citoyens qui se sont pris en main. François Dufour a lu un message adressé par José Bové, avant de faire l'analogie entre le combat à Nonant le Pin et celui du Larzac en 1974. Puis Yanic Soubien et Laurent Beauvais ont rappelé le soutien de l'ex-région Basse-Normandie, aux côtés des anti-GDE.

Un livre sur cette affaire

C'est ensuite le journaliste Jacques Duplessy, qui avait réalisé le reportage du magazine Pièce à conviction, diffusé sur France 3, qui a annoncé avoir co-écrit un livre Le tour de France de la corruption, qui va être suivi d'un tome 2: Environnement: scandales et gros profits, qui s'intéressera à la mobilisation et à l'affaire de ce site d'enfouissement de GDE à Nonant le Pin.

Enfin, c'est Noëlle Sandoz, présidente de l'association Nonant Environnement accompagnée d'Émilie Duhault, porte-parole du Front de Résistance de l'Orne, qui ont conclu les prises de parole. Noëlle Sandoz:

La cérémonie s'est achevée par une émouvante prise de parole de Brigitte, la veuve de l'ancien trésorier de l'association des opposants, décédé avant l'annonce de la décision du Conseil d'État, qui a conclu: la population a gagné, merci à tous.

Deux autres réunions de remerciements à tous ceux qui se sont mobilisés aux côtés des anti-GDE seront organisées: Vendredi 27 janvier à 17h30 au Salon " Une de Mai ", à l'hippodrome de Vincennes. Le 14 février lors des ventes de galopeurs à Deauville. À chaque fois pour remercier les généreux donateurs de saillies de chevaux, qui ont permis de financer la mobilisation à Nonant le Pin.

