Vos pronostics hippiques gratuits pour le tiercé quarté quinté de ce dimanche 8 janvier

Aujourd'hui le tiercé, quarté, quinté + se court sur l'hippodrome de Vincennes. 17 partants s'élanceront à 15h15 sur les 2 100 mètres de la 4ème course, découvrez la sélection d'Apollinaire.

Dans la 4ème course à Vincennes, Apollinaire vous conseille de jouer :



Le 9, Call Me Keeper

Le 11, Orient Horse

Le 6, Azari Boko

Le 14, Sauveur

Le 3, Tropic du Hêtre

Le 2, Sugar Rey

Le 8, Beau Gamin

Et le 5, Duke of Greenwood



Départ à 15h15