Basket : Mondeville écoeure Nice sur une victoire 67-56

Basket Mondeville (Calvados) s'est imposé 67-56 face à Nice (Alpes-Maritimes) dans la 13e journée de Ligue Féminine à la Halle Bérégovoy, samedi 7 janvier 2017. Menées tout au long du match, les Filles s'en sont remises à un festival de Kim Gaucher.

Pour ce retour de l'USO Mondeville (Calvados) à la compétition après les fêtes, les joueuses ont rendu une très belle copie face à Nice (Alpes-Maritimes) samedi 7 janvier 2017. Les Mondevillaises étaient légèrement derrière au score sans jamais être distancées pendant les 3 premiers quarts. (13-17, 12-14 puis 15-14) C'est dans le dernier quart, alors que le score est de 40-45, que Kim Gaucher a pris les choses en main. Peu en vue jusqu'ici il faut le reconnaître, la joueuse canadienne a inscrit 16 points pendant ces 10 minutes et renversé toute seule le match, score final 67-56. "Kim est une cadre de l'équipe, on sait qu'on peut compter sur elle pour nous débloquer des situations", a déclaré Marième Badiane.

Cette fois, ce sont les autres qui ont craqué

Assez rare cette saison, c'est dans le sens de Mondeville que le match s'est inversé. Contrairement aux défaites contre Villeneuve d'Ascq et Montpellier, ce sont les normandes qui ont dominé la fin de match. Selon Marième Badiane toujours, "On s'est fait surprendre physiquement d'entrée de jeu, on n'était peut-être pas assez préparées, mais on a su adapter notre jeu pour gagner."

L'USOM se déplace samedi 14 janvier à Nantes, (Loire-Atlantique) 8e de LFB, à l'aller, Mondeville l'avait emporté 67 à 63.

