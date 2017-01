Calvados. Le Conseil départemental lui réclame 16 000 euros de RSA

Le Conseil départemental du Calvados a porté plainte contre une femme âgée de 57 ans pour fausses déclarations en vue d'obtenir des prestations. Elle aurait de cette façon indûment touché 16 000 euros de RSA entre avril 2013 et octobre 2015. Elle devait en rendre compte le mercredi 4 janvier 2017 devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados).

Le mercredi 4 janvier 20107, une quinquagénaire a comparu devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour s'expliquer sur des prestations perçues, alors que d'après le Conseil départemental, elle n'y avait pas droit. Les faits remontent à 2013 et se sont passés à Caen.

16 000 euros de RSA réclamés à la prévenue

Cette année-là, la femme fait une demande de SRA pour personne isolée. Quelques mois plus tard, elle s'enquiert d'un logement plus petit. Dès l'obtention de son nouvel appartement, elle y héberge un ami. Ce dernier a son nom sur sa boite aux lettres et reçoit donc tout son courrier à cette adresse. De plus, il verse une belle somme d'argent chaque mois sur le compte de la prévenue.

Aux vues de ces éléments, la CAF considère qu'il s'agit d'une vie maritale et que la prévenue, s'étant déclarée isolée, est redevable de 16 000 euros de RSA indûment touchés.

L'homme vit en caravane

Mais c'est une autre histoire que raconte la prévenue à la barre. Elle affirme que cet ami n'est pas son compagnon et qu'il vit dans une caravane. "Il me verse son argent car il ne veut pas le laisser sur son compte ni dans sa caravane. Il n'a confiance en personne. Je paie ses factures avec."

L'enquête révèle l'existence d'un autre individu, veuf et âgé, qui opère lui aussi des virements réguliers sur son compte. "C'est pour payer ses soins, il ne comprend pas tous ses papiers..."

Improvisée hôtelière et banquière

Pour l'avocat de la partie civile les choses sont claires : elle héberge un homme, qui lui verse en contrepartie des sommes d'argent qui ne sont pas déclarées. Pour la procureure, le scénario est également dur à avaler. "Elle veut nous faire croire que par pure bonté d'âme, elle vient en aide à deux personnes ! Difficile à avaler ! Pour ma part, je pense qu' elle s'est improvisée hôtelière et banquière pour arrondir ses fins de mois !" Cinq mois de prison avec sursis sont requis pour la dissuader de ce genre de délits.

L'avocat de la défense apporte pourtant divers témoignages attestant que son ami vit bien en caravane et que le vieux monsieur réside en maison de retraite. "Elle les aide, c'est tout, il n'y a pas de vie maritale avérée."

L'affaire a été mise en délibérée au lundi 9 janvier 2017.