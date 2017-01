Alerte au verglas dans l'Eure : des lignes de bus scolaires suspendues samedi

Le département de l'Eure (Normandie) est placé en vigilance orange au verglas vendredi 6 janvier 2017. Certaines lignes de transport scolaire sont suspendues de façon préventive samedi 7 janvier 2017. Les prévisions.

En raison des risques de verglas sur le département de l'Eure (Normandie). Des lignes de transports scolaires sont perturbées, samedi 7 janvier 2017.

Risque de verglas élevé

Toute la journée de vendredi, le froid est resté sensible sur le département. Selon les prévisions de Méteo France, une perturbation accompagnée de petites pluies va toucher le département en fin de nuit et en début de matinée et gagner progressivement tout le territoire. Sur des sols encore très froids, le risque de verglas est élevé même si le phénomène peut ne pas être généralisé.

Le risque de verglas peut perdurer jusqu'en début d'après-midi du samedi 7 janvier 2017.

Des lignes de bus scolaires suspendues

Sur le front des transports scolaires pour la journée de samedi, la suspension des lignes de bus n'est pas généralisée sur l'ensemble du département, les services du Département et de la Préfecture de l'Eure laissant le choix de rouler ou non aux organisateurs locaux et aux transporteurs.

Cependant, la CAPE (communauté d'agglomération des Portes de l'Eure) ainsi que la communauté de communes Eure-Madrie-Seine ont déjà annoncé que, par principe de précaution, les bus scolaires ne circuleraient pas samedi 7 janvier 2017. Dans les autres secteurs, les décisions seront prises localement samedi matin.

A LIRE AUSSI.

Neige et verglas : vigilance orange activée en Normandie