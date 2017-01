Samir Hamdani, un homme show au théâtre de l'Almendra à Rouen

L'Almendra, à Rouen (Seine-Maritime) accueille Samir Hamdani, comédien et metteur en scène parisien, pour un stand-up humoristique inspiré de son parcours atypique. Rendez-vous vendredi 13 et samedi 14 janvier 2017.

Samir Hamdani se met en scène dans un premier one-man-show, qu'il présentera au théâtre de l'Almendra à Rouen (Seine-Maritime) vendredi 13 et samedi 14 janvier 2017. Le comédien a écrit ce spectacle en juillet dernier, après son retour du festival off d'Avignon où il a eu l'occasion de présenter sa première pièce humoristique baptisée Le professeur Mouloud.

Un artiste touche-à-tout

Pour cet artiste de 53 ans, il s'agit d'une totale reconversion. "J'ai été tour-à-tour employé de la RATP, DJ animateur et gérant d'une brasserie, confie-t-il. Au cours de ces expériences, j'ai vécu des situations étranges et cocasses que je voulais raconter dans un spectacle autobiographique."

Et c'est finalement son métier de DJ qui lui permettra de trouver sa voie. "J'étais tout-à-fait à l'aise avec le public et j'ai toujours eu plaisir à créer une ambiance festive", se souvient-il. Alors, il y a sept ans, après avoir suivi des cours de comédie avec la compagnie Aleph à Ivry-sur Seine, il franchit le pas et commence à écrire des textes humoristiques pour sa troupe: la Compagnie du six-trois, en résidence à Champigny.

De l'intime à l'universel

"J'ai commencé à écrire des pièces collectives comme Le professeur Mouloud ou Pour le meilleur et pour le fric qui est programmée en 2017 au Théâtre du gymnase à Paris, mais, en parallèle, j'ai eu besoin de parler de quelque chose de plus intime". Dans Un homme show, il aborde des sujets sérieux avec autodérision, et règle ses comptes avec les intégristes de tout bords mais aussi avec le monde du spectacle où il est si difficile de faire sa place. Des situations qui parlent à tous.

Inspiré du quotidien

"Je ne suis pas cynique, je préfère le second degré et à travers mes expériences personnelles, mes séances d'orthodontie, mes voyages mes rencontres, mes faiblesses et mes excès, c'est ma vie au quotidien qui m'inspire" détaille l'artiste.

Le spectacle a été présenté pour la première fois en décembre 2016 au Café-théâtre Le Rigoletto à Paris. Rouen a la chance d'avoir la primeur de ce one man show original dans la salle intimiste de l'Almendra qui se prête particulièrement à ce genre de jeu.

Pratique. Vendredi 13 et samedi 14 janvier à 20h30. Théâtre de l'Almendra à Rouen. Tarifs 10 à 12€. Résa sur theatrealmendra76@gmail.com

