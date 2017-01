Caen : il vole pour 160 euros de crèmes de soins dans une pharmacie

Mercredi 14 septembre 2016, à 16h, un trentenaire est surpris en train de voler dans une pharmacie du centre-ville de Caen (Calvados). Il a comparu mercredi 4 janvier 2017 devant le tribunal de grande instance de Caen pour répondre de ce délit en récidive.

Des tubes de crèmes d'une valeur de 160 euros

Ce jour-là, faisant semblant de faire la queue dans une pharmacie, l'individu subtilise pour 160 euros de crèmes de soin, de produits antirides. À la cour, il se justifie "C'était pour faire moins vieux et pour cacher mes cicatrices…"

L'homme totalise huit condamnations pour vols, seul ou en réunion, ce qui fait dire au ministère public : "Il est très connu de la justice pour ce genre de délits, de plus, il a la désagréable habitude de donner, à chaque fois, une identité différente !" En raison de multiples avertissements, deux mois de prison ferme sont requis assortis de la révocation d'un mois de sursis, émanant du tribunal de Paris.

"Sa situation s'améliore"

L'avocat de la défense plaide que son client est père depuis peu et que sa compagne travaille. "Sa situation s'améliore. Dès que ces gens-là sont régularisés et ont de quoi vivre, on n'entend plus parler d'eux."

L'homme écope de 3 mois de prison ferme aménageables et conclu : "C'est la dernière fois".

