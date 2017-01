En 2017, Rouen sera une capitale rayonnante

Du mondial de hand au passage de Renaud, Rouen ne maquera pas d'occasion de briller en 2017.

En 2017, Rouen sera capitale mondiale... à plusieurs titres. La ville vibrera d'abord au rythme du sport : elle accueillera du 13 au 20 janvier 2017 quinze matches du championnat du monde de handball. Les équipes de Croatie, d'Allemagne ou encore d'Arabie Saoudite s'affronteront sur le parquet du Kindarena.

Une année touristique

Les 28 et 29 mars 2017, Rouen deviendra ensuite le coeur du tourisme mondial. Plus de 900 professionnels, venant d'une soixantaine de pays, sont attendus pour le Salon international du tourisme organisé par Atout France. De quoi booster le tourisme en Seine-Maritime, qui devrait également connaître de beaux jours avec la célébration des 500 ans du Havre. La cité portuaire, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, promet de faire vivre à ses habitants et visiteurs un été inoubliable. Les chefs-d'oeuvre impressionnistes mais aussi l'art contemporain seront à l'honneur. L'événement se veut également festif avec l'organisation d'une grande parade, d'un concert carte blanche à Catherine Ringer ou encore l'illumination de la centrale thermique.

Une année culturelle

2017 verra également l'accueil d'invités de marque. À partir d'avril, Rouen reçoit Picasso dans trois expositions qui prendront place au sein de la Réunion des Musées Métropolitains. Côté musique, Renaud (avec une date rouennaise au Phenix Tour fin janvier), Jacques Dutronc, Johnny Hallyday et Eddy Mitchell (Les Vieilles Canailles se produiront au Zénith en juin) seront de passage à Rouen cette année. Les amateurs de musique, mais aussi d'info, découvriront également Tendance Ouest, nouvelle fréquence qui débarque sur les ondes rouennaises en janvier.

Une année des grands chantiers

Parmi les nouveaux venus, les Rouennais découvriront également au fil de l'année les petits derniers des quais de Seine. Le chantier du hangar 108, bâtiment futuriste qui servira de siège à la Métropole, devrait s'achever au printemps. Son voisin, le hangar 107, devrait lui recevoir ses premiers locataires à la rentrée 2017. Parmi eux, un village de start-up géré par le Crédit agricole, mais aussi plusieurs restaurants, une crèche, un espace d'exposition de 400m2.

Autre grand chantier de l'année, les travaux square Verdrel, qui ont débuté en octobre dernier et devraient s'achever au troisième trimestre 2017. Cette première étape d'un vaste projet de rénovation du centre-ville qui se poursuivra jusqu'en 2019 dans le quartier des musées mais aussi autour du Vieux-Marché et de la Cathédrale. Les travaux de la ligne T4 du Teor, allant du Boulingrin au Zénith, devraient également débuter cette année pour une mise en service fin 2018.

Une année dans l'espace

Enfin, 2018 sera aussi l'année du retour de Thomas Pesquet. Après 6 mois passés dans l'espace, l'astronaute normand reviendra sur Terre après avoir mené pas moins de 62 expériences scientifiques et pédagogiques pour l'Agence spatiale européenne. Parmi ses objectifs, il teste différentes technologies qui permettraient d'aller plus loin et de rester plus longtemps dans l'espace. Et peut-être permettre un jour d'aller sur Mars ? Avec un voyage d'au moins trois ans, ce rêve d'astronaute n'est en revanche pas prévu pour 2017.

