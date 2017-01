Neige et verglas: 18 départements placés en vigilance orange

Dix-huit départements situés dans le nord de la France sont placés en vigilance orange pour le verglas et la neige, a annoncé vendredi Météo-France, alors qu'une vague de froid s'est installée sur la France.

Les départements, où la plus grande vigilance est recommandée sur les routes, sont: Aisne, Calvados, Eure, Eure-et-Loir, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Paris et la petite couronne, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Essonne, et Val-d'Oise.

A LIRE AUSSI.

L'alerte neige et verglas s'étend à la région parisienne

Neige et verglas : Eure et Seine-Maritime en vigilance Orange

Météo : de la neige en Normandie pour la nuit du nouvel An 2017

Météo en Normandie : alerte jaune pour un risque de neige et des phénomènes de verglas

Météo : la Seine-Maritime et l'Eure toujours en alerte orange neige et verglas