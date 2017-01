Neige et verglas : vigilance orange activée en Normandie

Météo-France a déclenché une alerte "orange" à la neige et au verglas. Celle-ci entre en vigueur du vendredi 6 janvier 2017 à minuit jusqu'au samedi 7 janvier à 18h, sur dix-huit départements français, dont quatre des cinq départements normands (sauf la Manche), en raison d'un épisode hivernal qui nécessite une vigilance particulière. Le verglas, même en faible quantité, peut perturber de nombreuses activités et il sera particulièrement gênant pour la circulation routière.

L'épisode de froid se poursuit sur la France. Météo-France vient de déclencher une alerte "orange" à la neige et au verglas sur dix-huit départements: Aisne, Eure-et-Loir, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Essonne et Val-d'Oise.

La Normandie concernée

Cette alerte concerne quatre des cinq départements normands: le Calvados, l'Eure, l'Orne et la Seine-Maritime. Seule, la Manche est épargnée.

Air froid

Une masse d'air très froide est installée sur la France. Après les fortes gelées de la matinée, les températures maximales de l'après-midi sont à peine positives, de la région parisienne au Nord et sur la Normandie. En soirée et la nuit prochaine, les températures vont à nouveau redevenir fortement négatives. Une perturbation faiblement active descendra dans la nuit de vendredi à samedi depuis le sud de l'Angleterre.

Pluie verglaçante

Cette perturbation donnera de faibles bruines en mer sur la Manche mais ces précipitations se transformeront en bruines verglaçantes dans l'intérieur des terres au contact de l'air très froid ou des sols gelés. Cet épisode dangereux touchera d'abord le Nord, le Pas-de-Calais puis la Normandie, dans la nuit de vendredi à samedi. Elle gagnera ensuite progressivement la Picardie puis l'Ile-de-France dans la matinée de samedi. Cette perturbation pourra perdurer jusqu'en soirée du samedi 7 janvier 2017, avant que le redoux ne soit sensible et élimine ce risque de verglas.

A LIRE AUSSI.

L'alerte neige et verglas s'étend à la région parisienne

Météo : la Seine-Maritime et l'Eure toujours en alerte orange neige et verglas

Le verglas pourrait signer son retour sur les routes de la Manche