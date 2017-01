Un joueur du Quevilly Rouen Métropole sélectionné pour la Coupe d'Afrique des nations

Jean-Paul Mendy, le milieu de terrain du Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime), a été appelé pour participer à la Coupe d'Afrique des nations à partir du samedi 14 janvier 2017 avec sa sélection de la Guinée Bissau.

Un joueur du Rouen Quevilly Métropole (Seine-Maritime) va se frotter aux meilleurs joueurs africains. Jean-Paul Mendy a été appelé ce jeudi 5 janvier 2017 dans le groupe de la Guinée Bissau pour participer à la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN), à partir du 14 janvier prochain.

Aux côtés des stars africaines

Le natif d'Évreux (Eure) sera donc du voyage au Gabon et pourrait jouer dès le match d'ouverture entre le pays organisateur et sa sélection. Dans la poule A, la Guinée Bissau affrontera le Gabon, le Burkina Faso et le Cameroun. Au cours de la compétition, le joueur de 34 ans pourrait croiser la route de stars comme Riyad Mahrez, Serge Aurier ou Emmanuel Adebayor.

