Normandie : ne supportant pas l'enquête sur son service, un douanier se suicide sur son lieu de travail

Un agent a mis fin à ses jours, jeudi 5 janvier 2017, dans les locaux de la douane du Havre (Seine-Maritime). L'homme aurait mal vécu une enquête sur son service.

Les agents de la douane du Havre (Seine-Maritime) ont fait une macabre découverte, au matin du jeudi 5 janvier 2017. Un de leurs collègues s'est donné la mort dans les locaux.

Une enquête mal vécue

L'homme était membre de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, le service souvent à l'origine des plus gros coups de filet. Il vivait mal les perquisitions et les découvertes faites dans son service le 12 décembre dernier concernant une affaire de café et une autre à propos d'armes.

Suivi psychologiquement, l'homme ne donnait apparemment aucun signe de passage à l'acte. Ce jeudi 5 janvier 2017, la direction parisienne de son service s'est rendue sur place pour soutenir ses collègues.