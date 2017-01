Alerte attentat : exercice en cours au Kindarena de Rouen

Le 05 janvier 2017 à 17:36 Par : Aurélien Delavaud

Jeudi 5 janvier 2017, un exercice "alerte attentat" est organisé au palais des sports Kindarena de Rouen (Seine-Maritime). Le but est de tester, au plus près de la réalité, la réactivité des forces d'intervention et des services de secours.