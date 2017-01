BUZZ : En slip, Baptiste allume un feu dans sa chambre en live sur Facebook.

Une vidéo complètement absurde, qui nous fait encore rire plusieurs heures après!...

Baptiste, en deux jours, c'est devenu la star de Facebook. Il a décidé dimanche dernier de se filmer en live sur Facebook, en slip et enfermé dans sa chambre plongée dans le noir. Pour seule lumière, un feu allumé dans un mug thermos sur lequel il jette du sable. Et Baptiste n'a pas l'air dans son état normal. Un état second qui pourrait justifier ses actes.



Son frère et sa mère, avec l'odeur de la fumée, ont débarqué dans sa chambre. Baptiste s'est fait engueuler, en direct sur Facebook. Un très grand moment.







Le mieux reste le... : "Mais si, je suis très net ! Il est nickel le bol" ...Du génie !