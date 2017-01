L'Agenda en Normandie : vendredi 13 janvier

Retrouvez, du lundi au vendredi, vos idées de sorties en Normandie :

MANCHE

"La Senna festeggiante" est l'une des huit sérénades de Vivaldi, la plus éloquente. Un mets de choix pour les musiciens de l'orchestre baroque belge B'Rock réunis autour de trois merveilleux solistes à découvrir au théâtre à l'Italienne de Cherbourg ce soir dès 20h30.

Les balades au Hasard des rues à Saint Lô vous donnent rendez-vous au milieu des livres, pour un concert de l’artiste Wild Racoon : le deuxième album de ce musicien lillois « Half Pine Cone » est un disque rock de haute volée. Effets vocaux fantomatiques, reverbs de guitare sulfureux et sonorités à la frontière du garage-rock et rock psychédélique, ça déménage entre les rayonnages ! Rendez-vous à la médiathèque de Saint-Lô demain dès 21h.

CALVADOS

Un âne qui parle ? Et pourquoi pas. Dans un monde où la plupart des hommes parlent comme des ânes, pourquoi est-ce qu'un âne ne parlerait pas comme un homme? Avec Mémoires de Balthazar, Nicolas Liautard poursuit sa recherche initiée avec Blanche-Neige, à la recherche d'un équilibre dans lequel le spectateur quel que soit son âge, est associé à la création de l'événement. Il y a aussi, au tout début de ce projet, Robert Bresson et l'âne du film Au hasard Balthazar. Un rendez-vous pour les 4 à 6 ans dès 14h au théâtre d'Hérouville Saint Clair.

Suite au succès rencontré par la “soirée disco” organisée en 2016, le service culturel de la Ville de Honfleur vous propose de vous retrouver une nouvelle fois autour d'un concert dansant. Le Kitch Orkestra est aux manettes de cette belle soirée en perspective. Aujourd'hui orchestre de référence sur la scène normande ces musiciens talentueux et passionnés vous embarquent dans leur folie le temps d'un concert de deux heures demain dès 21h au grenier à sel.

ORNE

Samedi et dimanche, la Ligue de Basse Normandie de Badminton organise à Bagnoles de l’orne Normandie Le Master de Basse Normandie Vétéran. Compétition ouverte aux joueurs et joueuses âgés de + de 35 ans et aux joueurs vétérans, licenciés à la FFBaD, de toutes séries de classement. Plus d'infos au 02 33 38 29 03.

Ce samedi dès 20h30, retrouvez The Pupinni sisters au Carré du Perche à Mortagne au Perche. Ce sont des femmes pour qui performance sonore rime avec sensation visuelle ! Elles sont trois pin-ups en tenues des années 40 pratiquant une pop-jazz vocale inspiré de la technique Close Harmony. Elles revisitent à leur sauce les tubes de Beyoncé, Blondie et Gloria Gaynor. Une soirée vintage, légère et pétillante… vous allez adorer !