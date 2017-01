Seine-Maritime : interpellé pour sa conduite dangereuse, il déchire son PV devant la police

Un individu a été jugé mardi 3 janvier 2017 devant le Tribunal de Rouen (Seine-Maritime) pour plusieurs infractions au code de la route. Et a été condamné à de la prison ferme.

Plusieurs délits sont reprochés au prévenu de 31 ans concernant le non-respect des obligations et pratiques routières. En avril 2015, à Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), il est déjà sanctionné pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique.

Puis, le 30 juin 2015, alors qu'il roule à vive allure au guidon d'un scooter, il est surpris par la police qui le somme de s'arrêter mais, en dépit des avertisseurs sonores et lumineux, il continue sa route.

Il déchire son PV

Enfin interpellé, il nie les faits reprochés et déchire même le procès-verbal qui lui est signifié, car il roulait sans assurance, sans permis valable et sans casque. "Je ne savais pas que le scooter n'était pas assuré," déclare-t-il naïvement. Des recherches montreront que l'engin, de grosse cylindrée, appartient à son frère, qui, lui non plus, n'a pas de permis.

Enfin, le 1er octobre 2015, il est à nouveau reconnu au guidon d'un deux-roues, puisqu'il ne porte pas de casque. Là encore, il tente de faire demi-tour pour s'enfuir mais est arrêté un peu plus tard. Incarcéré cette fois-ci tant la récidive est flagrante, il se positionne en victime.

Le Procureur note que "les faits sont reconnus cette fois-ci, mais pas de manière franche," et propose une peine de six mois de prison assortis du sursis et une mise à l'épreuve. Abdel Boudhal a finalement été condamné à trois mois de prison ferme.

A LIRE AUSSI.

Seine-Maritime : ils dérobent téléphone portable, scooter, et tentent un home-jacking dans la même journée

Sans permis, il sème les gendarmes à 160 km/h