Calvados : surprise avec 430 euros de parfum dans son sac à main

Le 04 janvier 2017 à 18:35 Par : Joëlle Briant

Une femme de nationalité chinoise, âgée de 44 ans, a comparu mercredi 4 janvier 2017 devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour tentatives de vols en récidive. Des faits survenus dans la même ville dans les magasins Sephora et So addict, en juin et août 2016.