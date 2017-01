Orne : Laurent Beauvais élu à la tête de la nouvelle communauté de communes élargie d'Argentan

Mercredi soir 4 janvier 2017, Laurent Beauvais a été élu président de la nouvelle communauté de commune élargie "Argentan Intercom" (Orne). Une élection au premier tour, mais avec seulement trois voix d'avance sur son compétiteur Jean-Pierre Latron.

Laurent Beauvais a été élu au premier tour, mais avec seulement trois voix d'avance sur son compétiteur Jean-Pierre Latron, à la présidence de la nouvelle Communauté de commune (CDC) élargie " Argentan Intercom " (Orne), mercredi soir 4 janvier 2017, dans le hall expo d'Argentan, devant un public de quelque 150 personnes.

Troisième plus importante CDC ornaise

Cette version élargie " d'Argentan Intercom " résulte de la fusion entre l'ex Communauté de communes d'Argentan, de celle des " Courbes de l'Orne " (Ecouché) et de celle du " Pays du Haras du Pin ". Elle regroupe désormais 34 000 habitants et devient la troisième plus importante structure intercommunale ornaise.

Les priorités de Laurent Beauvais

Laurent Beauvais a été élu dès le premier tour de scrutin, mais avec seulement 3 voix d'avance sur son challenger Jean-Pierre Latron. Les compétences de cette nouvelle CDC sont élargies, par exemple avec le tourisme, mais les priorités de Laurent Beauvais sont l'économie et l'emploi:

Laurent Beauvais a promis " une gestion exemplaire et transparente ", pour répondre aux critiques d'endettement important de l'ex-CDC d'Argentan. Une critique portée par son challenger, Jean-Pierre Latron, qui explique avoir présenté sa candidature pour essayer de " changer les choses ":

Cette nouvelle CDC argentanaise compte 102 délégués. Son bureau sera composé de Laurent Beauvais, de neuf vice-présidents et de onze autres membres. Sa prochaine réunion a été fixée au lundi 16 janvier, à 17h.

