Baisse des températures : nouveau risque de chaussées glissantes dans la Manche

Une nouvelle baisse des températures est attendue dans la nuit du mercredi 4 au jeudi 5 janvier 2017. Les routes pourraient être localement glissantes dans la Manche.

De petites précipitations se produisent encore çà et là en soirée et en début de nuit, puis le ciel s'éclaircit à nouveau par le nord-est du département de la Manche, mercredi 4 janvier 2017.

Baisse des températures et chaussées glissantes

Ces éclaircies favorisent de nouvelles baisses des températures avec, des gelées quasiment partout. "Les chaussées restées humides pourront alors devenir glissantes" indique le service des routes du Conseil départemental.

À l'intérieur des terres, l'atmosphère devient de plus en plus brumeuse, ce qui peut provoquer des dépôts de givre sur les chaussées, en seconde partie de nuit, notamment dans les vallées et les zones de marais.

Les minimales s'abaissent entre +1 et -3 degrés, du bord de mer vers l'intérieur.