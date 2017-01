Deux jeunes arrêtés pour une tentative de vol de vélo au CHU de Rouen

Deux jeunes hommes ont été interpellés dans la soirée du mardi 3 janvier 2017 après avoir tenté de voler un vélo devant le CHU Charles Nicolle à Rouen (Seine-Maritime).

Dans la soirée du mardi 3 janvier 2017, le personnel du CHU Charles Nicolle remarque deux jeunes hommes au comportement suspect, boulevard Gambetta à Rouen (Seine-Maritime).

Ils tentent de cacher le vélo dans un buisson

Les deux voleurs s'emparent en effet d'un vélo stationné dans la rue. Repéré par les employés qui font appel au service de sécurité de l'hôpital, ils tentent de prendre la fuite et cachent l'objet de leur délit dans un buisson.

Les vigiles les rattrapent finalement et appellent la police. L'un des jeunes, en possession d'un autre vélo qui ne lui appartient pas non plus, explique qu'un ami lui aurait prêté.

Un mineur en fugue

Le premier individu, domicilié à Bois-Guillaume, est âgé de 18 ans. Son complice, un mineur de 16 ans, fait l'objet de recherches après avoir fugué.

