Dysfonctionnement des trains: le maire d'Alençon interpelle Hervé Morin

Le député-maire socialiste d'Alençon, Joaquim Pueyo, interpelle le président de la région Normandie, Hervé Morin, concernant les dysfonctionnements des trains.

Retards, réductions du nombre de wagons, remplacements de train par des cars ... voire suppressions sèches qui ont considérablement perturbé le service public ces dernières semaines, sur les lignes Paris-Granville et Caen-Tours: le député-maire socialiste d'Alençon, Joaquim Pueyo, interpelle le président centriste du Conseil régional de Normandie, Hervé Morin, qui est l'autorité en charge des lignes SNCF, concernant ces dysfonctionnements.

Dégradation difficilement compréhensible

"Les causes avancées, comme la présence de feuilles mortes sur les voies, l'absence de conducteur ou encore la réalisation de travaux sont perçues à juste titre comme une dégradation du service difficilement compréhensible, explique l'élu ornais, avant d'enfoncer le clou: le manque d'information et de coordination de la part de l'opérateur, l'état d'entretien et de propreté du matériel roulant sont quant à elles inacceptable."

Faire vite

Joaquim Pueyo, de conclure: "il y a urgence; si les voyageurs se détournent de ce mode de transport – pourtant particulièrement pertinent en termes de développement durable, de rapidité et de confort – la pérennité de ces lignes, dont l'équilibre financier repose déjà sur le contribuable normand, risquerait d'être compromise."

