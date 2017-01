Casting: l'émission Chasseurs d'appart débarque en Normandie

L'émission de Stéphane Plaza Chasseurs d'appart tournera à Rouen (Seine-Maritime) courant février 2017. Les candidatures sont à envoyer dès maintenant.

Bonne nouvelle pour les fans de Stéphane Plaza : l'émission de M6, Chasseurs d'appart, est en plein casting à Rouen (Seine-Maritime). Pour cette première dans l'histoire du programme, la production recherche à la fois de potentiels acheteurs mais aussi des agents immobiliers prêts à relever le challenge.

Des profils variés

Le principe de l'émission est simple. Trois agents s'affrontent pour trouver les meilleurs biens à des clients aux profils variés et qui peuvent se révéler parfois... très exigeants ! Les chasseurs ont seulement deux semaines pour dénicher le bien idéal et espérer décrocher le titre et les 3 000 € qui vont avec.

"Nous recherchons cinq candidats, précise Séverine Robin, en charge du casting. En couple, grandes familles ou personnes seules, les profils peuvent être variés ! Le plus important est de se trouver dans l'instant T de l'achat, que tout soit prêt du côté de la banque pour pouvoir finaliser l'achat si un coup de coeur a lieu pendant l'émission."

Deux semaines pour envoyer vos candidatures

Du côté des agents, c'est bien sûr le degré de motivation qui sera déterminant. Dans tous les cas, les participants doivent venir de Rouen ou des villes se situant dans un périmètre de 30 km.

Les candidats peuvent envoyer leur dossier à chasseursdappart.rouen@gmail.com dans les deux prochaines semaines. Une première rencontre avec la production aura lieu fin janvier 2017 pour un tournage prévu en février prochain.

