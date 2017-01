U2 : une nouvelle tournée des stades !

Une nouvelle tournée de concert pour le mythique groupe U2. L'occasion de fêter les 30 ans d’un de leur plus grand succès, « Joshua Tree ».

Le suprise est belle pour les fans du groupe. Le leader de U2, Bono, a déclaré sur une vidéo publiée sur leur page facebook : «Joyeux Noël tout le monde. L’année prochaine sera une grande année pour U2. « Songs Of Experience » arrive et, pour honorer les 30ans de « Joshua Tree », nous allons faire des concerts très très très spéciaux.»







Le mythique groupe Irlandais partirait sur les routes d’Amérique et d’Europe à la fin du printemps 2017. Stade de France ou le stade Vélodrome de Marseille pour la France, pas plus d'info pour le moment ?



Le groupe en a également profité pour affirmer que "Songs of Experience", le successeur de "Songs of Innocence", sortirait en 2017.