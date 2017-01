DJ Snake présente un clip hip-hop: "The half"

Le DJ Français présente le clip d'un nouvel extrait de son album "Encore", c'est The Half avec les américains Swizz Beatz, Young Thug et Jeremih.

DJ Snake a sorti son premier album "Encore" en août 2016. A l'intérieur de nombreuses pépites dont le carton planétaire de l'année 2016 "Let me love you" avec Justin Bieber. Pour bien débuter 2017, le français propose cette fois un titre aux sonorités hip-hop, entouré des rappeurs Swizz Beatz et Young Thug ainsi que du chanteur R'n'B Jeremih.