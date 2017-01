Derniers préparatifs avant le Championnat du monde

Plus de temps à perdre! Le premier match rouennais du Championnat du monde de handball se tiendra le 13 janvier au Kindarena. L'heure est donc aux derniers préparatifs pour accueillir les équipes du groupe C, leurs staffs et leurs supporters. En l'espace d'une semaine, les six nations de cette poule vont s'affronter lors d'un mini-championnat qualificatif pour la phase suivante de la compétition. Les Allemands et les Croates partent largement favoris, mais ils devront se défaire de la Hongrie, de la Biélorussie, du Chili et de l'Arabie Saoudite. En tout, 15 matches sont prévus du 13 au 20 janvier avec au moins un match par jour, à l'exception du jeudi 19 janvier. Si des places restent en vente (à partir de 9 €) pour la plupart des rencontres, le choc entre la Croatie et l'Allemagne qui pourrait être la "finale" du groupe affiche déjà complet.

A LIRE AUSSI.

Année 2017 (Sports): CAN, Coupe de l'America et adieux de Bolt au menu

Coupe des Confédérations: Allemagne et Portugal s'évitent en groupes

Ligue 1: le PSG profite du premier faux pas niçois

France: entre dynamique de l'Euro et souvenir des attentats

Ligue des champions: Monaco et le Real tout près, Lyon veut rester en vie