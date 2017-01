Rumble 2 Jungle en concert à Caen samedi

Rumble 2 Jungle, c'est un groupe international avec des musiciens caennais. Ils sont en concert pour présenter leur premier album samedi 7 janvier 2017 au Bazarnaom à Caen.

Rumble 2 Jungle a été fondé en par le guitariste Eddy Leclerc. Après avoir sorti un premier EP mélangeant Hip Hop, soul, funk, jazz, groove et blues avec des MC de Chicago et du Burkina Faso et des musiciens basés à Caen et à Paris, le groupe se tourne aujourd'hui vers d’autres facettes de la musique afro-américaine.

Leur premier album est sorti le 25 novembre 2016. Il est disponible. C'est une musique rock teintée de soul que vous pourrez entendre samedi 7 janvier 2017 à partir de 19h au Bazarnaom, 65 rue des rosiers à Caen.