L'Agenda en Normandie : mercredi 11 janvier

Retrouvez, du lundi au vendredi, vos idées de sorties en Normandie :

MANCHE

Emmenez vos enfants jouer les aventuriers dans la forêt des Elfes à Cérences. 4 parcours jusqu'à 30m de haut pour s'amuser avec 6 tyroliennes et du paintball indoor et outdoor. Plus d'infos sur laforetdeselfes.com

Faire la fête avec des poneys toute l'année c'est possible à Equeurdreville. Chez-vous, sur un lieu de votre choix, invitez 1 à 4 poney Shetlands pour 1h, 2h, 1/2 journée ou une journée. Les enfants grimperonts sur le dos et leur feront des câlins. Possibilité de petite balade en carriole. Plus d'infos sur poonsfamily.sitew.com.

CALVADOS

Les Mercredi et Samedi, découvrez les activités proposées chez Aquanacre à Douvres la Délivrande. Passez un après-midi de folie aquatique avec des jeux sur différents thèmes : Magie, Jeux olympiques, Moyen-Âge, Pirates, adaptés au niveau et à l'âge de vos enfants. Rendez-vous au centre aquatique Côte de Nacre et retrouvez les infos sur aquanacre.fr

Emmenez vos enfants à Reviers au Sud de Courseulles sur mer pour découvrir West Adventure, 6 parcours de difficulté progressive dont 1 découverte famille et un parcours acrobatique avec 4 grandes tyroliennes. Testez le parcours tout public dès 9 ans ou encore la formul Pitchoun en duo avec un enfant de 3 à 6 ans. Les infos sur west-adventure.com.

ORNE

Faites découvrir la Roche d'Oëtre Orne Aventure à vos enfants à Saint Philbert sur Orne. 8 balades avec tyroliennes, pont de singe et autres passerelles, au total 100 jeux pour s'amuser en famille au rythme de chacun. Tarifs et horaires sur le site rocheoetreaventure.com.

Rendez-vous également chez Capflo' à Flers pour profiter d'un centre très complet avec sa partie sportive, ses espaces ludiques l'un couvert, l'autre extérieur, son espace balnéo avec sauna, hammam, jacuzzi, bain froid ainsi qu'un espace soins. Retrouvez les infos sur flers-agglo.fr