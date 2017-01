Normandie : une femme victime de harcèlement sexuel témoigne sur France 5

Dans le cadre du magazine "Le Monde en Face" présenté par Marina Carrère d'Encausse, France 5 diffuse ce mardi 3 janvier 2017 un documentaire intitulé "Harcèlement sexuel, le fléau silencieux". Catherine, originaire de Normandie et victime d'un ancien maire, témoigne.

Le documentaire "Harcèlement sexuel, le fléau silencieux" est diffusé ce mardi 3 janvier 2017, à 20h50 sur France 5 avant le débat du magazine "Le Monde en Face", animé par Marina Carrère d'Encausse.

Une victime de Normandie

Dans le documentaire programmé par France 5, une victime de Normandie, Catherine, témoigne de ce qu'elle a vécu pendant 11 ans dans l'Eure.

Secrétaire de mairie à La Barre-en-Ouche (Eure) au moment des faits, elle a déposé plainte en 2012.

Au terme de l'audience, en octobre 2016, le tribunal correctionnel d'Évreux a relaxer le maire de La Barre-en-Ouche de tous les faits qui lui étaient reprochés. La partie civile et le parquet ont fait appel de cette décision.

Face au harcèlement et au silence, il faut faire taire la peur. "Harcèlement sexuel, le fléau silencieux" dans #LMEF ce soir à 20.45 pic.twitter.com/cmK2brAgYY — France 5 (@France5tv) 3 janvier 2017

Des traumatismes violents

France 5 résume ainsi le documentaire diffusé ce mardi 3 janvier 2017 : "Les psychiatres s'accordent à dire que les traumatismes du harcèlement sexuel peuvent être aussi violents que ceux d'un viol.

Laury et Gwenaëlle, terrifiées par le patron d'une PME, ont déménagé pour ne plus le croiser et fondent en larmes à l'idée de passer devant leur ancienne entreprise.

Cristina tombe en syncope le jour du procès de son ancien directeur.

Catherine, qui a subi onze ans de mains baladeuses et d'humiliations par un ancien maire, ne peut plus rentrer dans une mairie. Pendant un an et demi, ce film a suivi la lutte de quatre femmes qui ont dû se battre pour que la justice ne classe pas leur dossier sans suite."

Violence : "Il y a une femme qui meurt tous les 3 jours sous les coups du compagnon. C'est hallucinant" Marina Carrère d'Encausse #CàVous pic.twitter.com/d3SpWglsoZ — C à vous (@cavousf5) 3 janvier 2017

A LIRE AUSSI.

Graciée par Hollande, Jacqueline Sauvage est sortie de prison