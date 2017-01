Découvrez les dernières tendances dans les salles de sport de Rouen

Alors que beaucoup reprennent le chemin des salles de sport, les entraîneurs rouennais nous présentent les dernières tendances de la rentrée 2017.

"On sent qu'après les fêtes, les adhérents qui avaient un peu abandonné la salle depuis quelques temps reviennent", sourit Stéphane Huard, gérant de l'Orange Bleue, salle de fitness au Petit-Quevilly (Seine-Maritime). Ici comme dans beaucoup d'établissements, les coachs jouent la carte des cours collectifs pour fidéliser ces sportifs pleins de bonnes intentions qui franchissent à nouveau leur porte en ce début d'année.

Les cours collectifs ont la cote

"Tout seul, les gens peuvent facilement lâcher, explique Stéphane Huard. En groupe, une osmose se crée entre les adhérents et le coach qui les encadre. Cela permet de donner de la motivation et de faire en sorte que le cours soit le plus pertinent possible".

Même son de cloche chez Osmose Fitness, au Mesnil-Esnard (Seine-Maritime). "Nous avons trois espaces vraiment dédiés aux cours collectifs, détaille Sosthène Loser, le gérant. L'encadrement est vraiment important. Plus que montrer comment marchent des machines, nous voulons faire vivre de vraies sensations."

Et pour motiver les troupes en ce début d'année, Osmose Fitness participera notamment à un entrainement géant, Body Pump 100, qui mobilisera des milliers de salles de sport un peu partout dans le monde. "On attend plus de 300 personnes", assure l'organisateur.

Les folles tendances de l'année

Les clubs rivalisent d'ailleurs d'imagination et d'innovation pour séduire les sportifs en quête de nouveauté. Chez Osmose Fitness, l'équipe vient de lancer le Strong by Zumba, une version ultra intensive de l'incontournable discipline des salles de sport.

Chez l'Orange Bleue, c'est le Yako Up qui a la cote. La discipline fait travailler les exercices classiques de cardio ou de renforcement musculaire... en sautant sur un trampoline. "10 minutes de ce sport équivalent à 33 minutes de footing intensif", certifie Stéphane Huard.

De quoi donner des idées à ceux qui voudraient reprendre le chemin de la salle de sport de façon efficace.

