En 2017, Rouen sous le feu des projecteurs

Pour l'année 2017, la rédaction formule ses voeux. Certains peuvent sembler utopistes, mais après une année 2016 bien morose, nous avons le droit de rêver un peu…

Voeu n°1 : remettre Rouen au centre de la carte

En mars 2017, tous les yeux seront braqués sur la ville aux Cent Clochers. Tout du moins ceux qui s'intéressent au tourisme, le temps d'un salon international qui devrait rassembler les professionnels du monde entier. L'occasion de tirer la couverture à soi et de prouver que le Gros Horloge et la Cathédrale valent bien toutes les Tour Eiffel ou Statue de la Liberté du monde.

Voeu n°2 : faire du sport une vitrine de la ville

L'année 2016 a été exceptionnelle pour le sport rouennais. Notamment grâce à la montée de QRM en National ou à la saison historique des Dragons. Et pourquoi pas faire mieux cette année ? QRM est toujours en course pour la Ligue 2, les Dragons jouent toujours sur plusieurs tableaux, Pierre Gasly est aux portes de la F1, le RMB commence à relever la tête et peut penser au maintien en Pro B... Autant de raisons d'espérer que Rouen reste une ville qui compte dans le paysage sportif français.

Voeu n°3 : un meilleur karma en politique

Année électorale oblige, espérons que la belle participation à la primaire de la droite (62 000 électeurs en Seine-Maritime) se confirme en 2017 à la primaire de la gauche, à la présidentielle et aux législatives. On peut aussi souhaiter aux élus normands plus de chance dans le choix de leurs champions. Entre Édouard Philippe soutenant Juppé, la députée Guégot derrière Sarkozy ou Hervé Morin votant pour Le Maire, les élus normands n'ont pas eu le nez creux en 2016 !

