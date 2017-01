Mariah Carey rate son playback lors de son show du nouvel an

La chanteuse américaine Mariah Carey s’est montrée déçue de sa performance à Times Square (New-York) pour le Nouvel An, qui a créé un malaise notamment en raison de couacs techniques, reconnaissant dans un tweet dimanche que tout ne fonctionne pas toujours comme on le souhaite.

Shit happens ???? Have a happy and healthy new year everybody!???? Here's to making more headlines in 2017 ???? pic.twitter.com/0Td8se57jr