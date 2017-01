Au Café de l'Emploi à Caen, on postule en chair et en os

Ce 3 janvier 2017 avait lieu à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Normandie à Saint-Contest (Calvados,) le tout premier café de l'emploi et de la formation de l'année 2017.

Une centaine de demandeurs d'emploi se sont rendus ce matin du 3 janvier 2017 au premier café de l'emploi de l'année, qui était organisé par la CCI de Normandie à Saint-Contest (Calvados). Cette association présidée par Jean Hureau a pour objectif de "faire du réseautage" en faisant se rencontrer chômeurs et employeurs.

200 demandeurs en moyenne

Si, conformément à leurs prévisions, ce premier café de l'emploi de 2017 a attiré moins de monde qu'à l'accoutumée, notamment dû au fait de sa proximité avec les vacances scolaires, les organisateurs précisent qu'ils ont une "capacité d'accueil de 200 personnes dans de bonnes conditions". Ces cafés qui durent deux heures et demie (9h-11h30) "sont des job-dating et non des speed-dating" comme le rappelle son président.

Des employeurs satisfaits

Coralie, représentante de SOS Intérim, présent au café de l'emploi, ne cache pas son intérêt pour cet "outil". "De l'intérim mais pas seulement, précise Jean Hureau. Entre 15 et 30% des offres sont des CDI."

Pratique. Les cafés de l'emploi ont lieu chaque 1er ou 2e mardi du moi dans les locaux de la CCI Normandie au 1, rue René Cassin à Saint-Contest. Les prochains cafés se dérouleront les 14 février, 7 mars, 4 avril, 16 mai et 13 juin 2017.

