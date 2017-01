3 ans après leur grand succès avec Wasting My Young Years, les anglais de London Grammar font leur come-back avec un nouveau morceau à découvrir dès maintenant.

En 2013, London Grammar sortait l’album If You Wait en séduisant un large public. Le 31 décembre 2016, le trio britannique a fait son grand retour avec le morceau Rooting For You. Ils ont partagé la nouvelle sur leur page Facebook et sur Twitter

New year, new music. This is Rooting For You. https://t.co/hJek3kKM7K pic.twitter.com/IZuMqOYLNt — London Grammar (@londongrammar) 1 janvier 2017

“New Year, New Music, This is Rooting For You”.

Découvrez la version complète de ce morceau :