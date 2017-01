Vos sorties club ce samedi 7 janvier en Normandie

Retrouvez les meilleurs idées de sorties club en Normandie pour ce samedi 7 janvier 2017. Agenda.

MANCHE

A l'Apocalypse New à Hambye, à l'occasion de l'Épiphanie, l'Apocalypse va élire son Roi et sa Reine. Erwan et son staff vous invite à vivre une soirée de prestige avec à la clef l'élection du plus beau gosse et de la jeune femme la plus attirante du club. C'est vous qui allez choisir.

A l'Agrion au Moulin de Ver c'est la première nuit des célibataires de 2017.

Au New Dream à Vaudrimesnil c'est “Reggaeton Mix” pour danser sur des rythmes latinos.

CALVADOS

Au Palais à Caen Aya Nakamura est en showcase avec plus de 1000 personnes attendus dans votre club.

Dj Pat prend les commandes des platines au Tiffany à Vire.

ORNE

Au Lounge Café au Casino de Bagnoles-de-l'Orne, c'est dance party comme tous les samedi dès 21h30.

Au Bayokos à Alençon c'est Jour de l'An bis dès 23h00 avec goodies, petit dej offert à tous dès 5h, cotillons, 1 bouteille de champagne, petits fours, surprise et décompte !