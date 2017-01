À la découverte du hockey-luge sur la glace de Rouen

Faire du hockey assis sur une luge, quelle drôle d'idée! Chaque semaine, c'est pourtant l'activité de la section hockey-luge du Club de hockey amateur de Rouen (Char). Découverte d'un sport atypique, sur la glace de l'Ile Lacroix, à Rouen (Seine-Maritime).

Casque, plastron, jambières, coudières, énormes gants... D'emblée, l'ensemble de l'équipement pourrait faire pâlir les réfractaires aux sports de contact. C'est que ça ne rigole pas au hockey-luge ! Ce lundi 2 janvier 2017, nous nous retrouvons sur la glace aux côtés de l'équipe de Rouen (Seine-Maritime), dans une ambiance très bon enfant.

Entre le hockey et le ski de fond

Arnachés dans tous les équipements, nous voici installés dans une luge, au plus près de la glace. Les jambes assez tendues et ficelées à notre monture, seul le haut du corps travaille. Dans chaque main, des petites crosses permettent de manier le palet d'un côté et de diriger sa luge de l'autre grâce à des petits picots en fer. À la manière de skieurs de fond, nous attaquons la glace dans de grands mouvements de bras pour nous propulser et prendre des virages plus ou moins serrés.

Le maniement de la luge est assez intuitif, une fois que l'on arrête d'essayer de la contrôler avec ses jambes. Bien sûr, de nombreuses heures d'entraînement ne seraient pas de trop pour gagner en précision et en agilité. Mais le plus compliqué reste de mener son embarcation tout en jouant le palet.

Un exercice d'équilibriste

Comme les crosses servent aussi de moteur et de gouvernail, en utiliser une pour tenter une passe ou un tir est un exercice d'équilibriste qui nous amène bien souvent au contact de la glace. Mais avec les minutes, nous gagnons en assurance.

Les exercices techniques et les petites oppositions en deux contre deux ou en trois contre trois s'enchaînent. L'écart de niveau avec les habitués est criant et un peu frustrant, mais les contacts et la sensation de glisse sont grisants. Après une petite heure d'entraînement, nous ressortons de tous ces équipements en sueur et avec les épaules endolories. Mais le plus étrange, après ce temps passé assis sur la glace, c'est bien de reprendre appuis sur ses deux pieds.

Pratique. Les entraînements ont lieu le lundi soir, sur la patinoire de l'Ile Lacroix à Rouen. La section propose cinq séances d'essai gratuites et prête le matériel. Pour plus de renseignements, contacter François Pierre au 06 10 32 44 79.