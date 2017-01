Sur les quais de Rouen, il propose du sport "comme on n'en voit pas à la télé"

Coach sportif à Rouen (Seine-Maritime), Alexandre Filippi revisite le sport façon bootcamp avec des entraînements en extérieur, adaptés à tous les niveaux. De quoi tenir les bonnes résolutions de ce début d'année.

C'est décidé, en 2017 vous vous remettez au sport. Et pour éviter de débourser une petite fortune pour un abonnement annuel dans une salle de sport où vous ne mettrez jamais les pieds, Alexandre Filippi, coach sportif à Rouen (Seine-Maritime), propose une alternative originale.

Du sport façon bootcamp

Toute la semaine, cet ancien rugbyman professionnel propose de rejoindre sa "team" qui s'entraîne sur les quais de Seine. "Tous les cours proposent du renforcement : musculaire, cardio... Le but étant que ce soit toujours ludique et un peu inédit, quelque chose qu'on ne voit pas à la télé", détaille le coach.

A chaque entrainement, il débarque avec son camion et sort cordes, sacs de matériel et poids en fonte. Un petit côté militaire façon "bootcamp" pour motiver les troupes. "Travailler en extérieur favorise le côté convivial, assure le coach. Le challenge booste les équipes, et j'essaie toujours de mettre une bonne ambiance".

Un entrainement sur mesure

Mais Alexandre l'assure, "on s'adapte au niveau de chacun". Au choix, le T No limit, plus grand public, le body cross ou, pour les plus expérimentés, le Kill the fat. Des sessions familles sont même organisées deux fois par semaine. Les séances (entre 4 et 8 €), sont ouvertes à tous. "Je limite seulement le nombre de places pour avoir des petits groupes et suivre tout le monde", précise Alexandre Filippi.

Pour participer, il suffit de lui passer un coup de fil ou d'envoyer un message sur Facebook. Pas d'engagement, chacun suit son rythme. "Se fixer un objectif d'une ou deux séances par semaine, c'est déjà excellent, assure le coach. Tenir ce rythme toute l'année sera plus efficace que d'en enchaîner quatre d'un coup." Son maître mot ? "La régularité".