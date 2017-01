Calvados : Des jeunes de Langrune-sur-Mer au départ du 4L Trophy

Sport Automobile La 20e édition du mythique 4L Trophy, a lieu du 16 au 26 février 2017 entre Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) et Marrakech (Maroc). L'équipage 584, 4 LP Maroc est originaire de Langrune-sur-Mer (Calvados).

La Normandie sera représentée au 4L Trophy 2017. Alexandre Marie et Pierre Lortie, originaires du Havre (Seine-Maritime) et de Langrune-sur-Mer (Calvados) ont choisi de participer à cette course mythique. "On devait participer à un événement associatif dans le cadre de nos études en école d'ingénieurs, quand on a su que le 4L Trophy était possible on a foncé direct." Le projet lancé en janvier 2016 se concrétisera le 16 février 2017 quand les deux amis partiront de Biarritz (Pyrénées-Atlantique) en direction de Marrakech (Maroc), qu'ils atteindront, si tout se passe bien, dix jours plus tard.

Un budget important

Alexandre et Pierre ont prévu 7500€ de budget, dont 3400 réservés uniquement pour les frais d'inscription. Il leur a fallu acheter la fameuse 4L, faire des travaux dessus: "En tout on a mis 2600€ dans la voiture." Pour se financer, ils ont eu recours à du sponsoring, du financement participatif et à des événements qu'ils ont organisés pour récolter des fonds. Le prochain sera une soirée couscous à la salle Linglonia de Langrune où ils espèrent un fort soutien local.

Une course pour la bonne cause

L'un des buts du 4L Trophy est l'action humanitaire. Leur voiture, baptisée 4 LP Maroc (prononcer "For help Maroc") acheminera du matériel scolaire destiné aux enfants marocains, tous les dons sont les bienvenus.

Pour soutenir le projet : https://fr.ulule.com/4-lp-maroc/description/ Pour participer au couscous du 14 janvier à Langrune-sur-Mer : https://www.facebook.com/events/1313665568676117/

