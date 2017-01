Projet de raccordement pont Flaubert-Sud III à Rouen : donnez votre avis !

L'enquête publique sur le projet d'aménagement des accès définitifs du pont Flaubert, côté rive gauche de la Seine à Rouen (Seine-Maritime), est lancée ce jeudi 5 janvier 2017. Chacun pourra se prononcer sur ce projet qui vise à relier le pont à la Sud III et estimé à 200 millions d'euros.

Le projet d'aménagement des accès définitifs du pont Flaubert, côté rive gauche de la Seine à Rouen (Seine-Maritime), franchit une nouvelle étape. L'enquête publique est lancée jeudi 5 janvier 2017 et se terminera jeudi 9 février 2017.

Un raccordement aérien entre le pont et la Sud III

Chacun peut désormais se prononcer sur ce projet colossal: 200 millions d'euros vont être investis (50 % par l'État, 50 % par les collectivités locales) pour relier le pont à la voie rapide Sud III via un raccordement aérien. Ce dernier sera permis par la construction de deux viaducs et d'un remblai les reliant entre eux. Une 2x2 voies de 1,1 km sera ainsi aménagée. Le but final est clair: fluidifier la circulation dans la Métropole.

Mise en service en 2023

Les habitants peuvent consulter le dossier d'enquête publique dans une dizaine de lieux et sur les sites Internet de la Préfecture et du projet. Après en avoir pris connaissance, ils pourront s'exprimer via des registres déposés dans ces lieux mais également en ligne. Après l'enquête publique, le développement du projet se poursuivra: les premiers travaux sont prévus en 2017 pour une mise en service de l'infrastructure en 2023 et des finitions en 2024.

