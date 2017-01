Caen : les voeux de la rédaction de Tendance Ouest pour l'année 2017

Quoi de plus original que d'adresser ses voeux en ce début d'année ? La rédaction de Tendance Ouest à Caen (Calvados) vous livre les siens. Alors que 2017 soit…

L'année de la mobilisation

Avec deux grandes échéances politiques à venir, 2017 promet d'être politique. Les 23 avril et 7 mai, les Français seront invités à élire leur président. Le 8e de la Ve République. Après la mobilisation pour la primaire de la droite en novembre dernier, la primaire de la gauche confirmera peut-être dès cette fin janvier, un regain d'intérêt des citoyens pour la politique. Et une fois le président élu, les Français seront de nouveau appelés à voter pour choisir leurs députés, les 11 et 18 juin 2017.

L'année de la relance

Deux projets pourraient caractériser en 2017 la relance du centre-ville de Caen, mis à mal par une croissance nulle ou quasi nulle dans l'Hexagone: celui du renouveau de la place de la République, tout d'abord. Après la présentation du réaménagement par les élus en 2016, les études vont se poursuivre. Une consultation pour les aménagements de la place sera lancée auprès d'un architecte-paysagiste en début d'année. Mais il faudra être patient puisque le projet global ne sera achevé qu'en 2021. Un vent nouveau doit souffler avec ce vaste projet qui concerne tous les Caennais, tout comme le nouveau tramway fer de l'agglomération, dont l'aménagement doit commencer en décembre prochain.

L'année du maintien

Parce qu'après une première partie de saison manquée, avec une place de relégable avant de partir en vacances, les joueurs du Stade Malherbe Caen n'ont d'autre choix que de relever la tête. La magie du sport opérera à nouveau. De nouveaux visages émergeront, attirant les convoitises des grandes écuries nationales, mais aussi des clubs anglais. Malherbe aura atteint son objectif initial, avec une 10e place triomphante. Quoi de plus normal pour des Normands conquérants?

Une année ensemble

Ensemble. En famille, dans son entreprise, au sein d'une équipe de sport ou autre… une société se construit ensemble. Et pour cela, rien de mieux que le partage. Tendance Ouest vous donne rendez-vous pour une soirée de concerts gratuits au Zénith de Caen, le vendredi 3 mars 2017. Parce que la fête est l'ingrédient indispensable à une année réussie.

