Audiences télé: M6 et la TNT progressent au détriment de TF1 et France 2

M6 a été la seule des grandes chaînes dont l'audience a progressé l'année dernière, les deux leaders TF1 et France 2 perdant nettement du terrain, avec des scores historiquement bas, au profit notamment de plusieurs chaînes de la TNT.

M6 a gagné 0,3 point de part d'audience en 2016, pour atteindre une audience moyenne de 10,2%, grâce notamment à l'Euro de football qui lui a permis de réaliser la meilleure audience de l'année (avec la finale France-Portugal le 10 juillet, qui a rassemblé 20,8 millions de téléspectateurs), selon le bilan annuel publié lundi par Médiamétrie.

La Six a également profité d'émissions à succès comme "Le Meilleur Pâtissier" (3,9 millions de téléspectateurs) ou "La France a un incroyable talent" (3,9 millions) et de lancements réussis comme "Une ambition intime" (3,1 millions).

Sur la première marche du podium, TF1 reste la chaîne de télévision la plus regardée mais avec une audience moyenne en baisse de 1 point, à 20,4%, son pire score annuel.

La Une est largement leader en prime time, avec 5,3 millions de téléspectateurs en moyenne. Elle rafle 90 des 100 meilleures audiences de l'année, notamment grâce au football et aux séries françaises comme "Sam", "Le secret d'Elise" et "Section de recherches".

Pour le groupe TF1, l'année a été marquée par l'arrivée du nouveau patron Gilles Pélisson fin février, la mise en place d'une nouvelle équipe et d'une stratégie multi-chaînes, qui s'appuie davantage sur la TNT. Cette stratégie porte ses fruits depuis septembre, selon le groupe.

TMC (-0,1 point à 3%) a été notamment portée par l'émission "Quotidien" de Yann Barthès, qui a rassemblé jusqu'à 1,5 million de téléspectateurs.

HD1 a enregistré une année record avec 1,8% de part d'audience (+0,6 point).

Sur l'année, le groupe (TF1, TMC, HD1, NT1, LCI) cumule 27,3% de part d'audience (-0,4 point), derrière France Télévisions (28,6%, en baisse de 0,6 point) mais devant le groupe M6 (M6, 6Ter, W9), qui totalise 14,1% de part d'audience (+0,5 point).

3h43 par jour

France 2, qui a connu des difficultés avec ses nouveaux programmes de l'après-midi, a vu son audience reculer de 0,9 point à 13,4%, un plus bas historique. La chaîne souligne toutefois le succès de la fiction française.

France 3 a perdu 0,1 point à 9,1%, ce qui est également un plus bas. La chaîne peut toutefois compter sur ses JT (les éditions régionales sont leader de 19 à 19H30) et sur son feuilleton "Plus belle la vie" (18,6% de Pda).

France 5 est restée stable (3,4%) tandis que France 4 (1,9%) et France Ô (0,8%) ont progressé.

Arte augmente quant à elle de 0,1 point à 2,3% d'audience, grâce à "Arte Journal" et "28 Minutes". Sur les cinq dernières années, la chaîne franco-allemande a progressé de 53%.

Parmi les petites chaînes, RMC Découverte (+0,5 point à 1,8%) Chérie 25 (+0,4 à 1,1%), 6Ter (+0,3 à 1,4%), L'Equipe (+0,3 à 0,9%) ou Numéro 23 (+0,2 point à 0,8%) ont tiré leur épingle du jeu l'an dernier.

Canal+, qui a choisi de réduire le clair, dégringole à 1,7% d'audience (-0,9 point) mais l'autre chaîne du groupe, C8, se maintient à 3,4%. La chaîne est notamment portée par son émission phare "Touche pas à mon poste", qui réunit 1,5 million de téléspectateurs en moyenne.

Côté chaînes d'info, BFMTV confirme sa première place avec une audience record de 2,3% en moyenne (+0,1 point), devant iTELE qui perd 0,1 point à 0,9%, après une année marquée par une grève historique de 31 jours qui s'est soldée par le départ de plus des deux tiers de la rédaction.

LCI, sur la TNT gratuite depuis avril, a attiré 0,3% des téléspectateurs en moyenne, une part qui a grimpé à 0,5% depuis novembre, souligne le groupe. La quatrième chaîne d'info, franceinfo, née en septembre, n'est pas mesurée par Médiamétrie.

En 2016, les Français ont regardé la télévision en moyenne une minute de moins qu'en 2015 (3H43 par jour en live et en télévision de rattrapage).

