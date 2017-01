Météo : alerte au verglas dans la Manche

A 17h00, lundi 2 janvier 2017, le département de la Manche (Normandie) a été est placé en vigilance jaune pour un risque de sols glissants cette nuit et demain matin. Les transports scolaires et les lignes express Manéo peuvent être perturbés. Les prévisions.

À la suite des informations météorologiques transmises par Météo France, lundi 2 janvier 2017, la Manche est placé en vigilance jaune pour sols glissants pour la nuit du lundi 2 au mardi 3 janvier 2017 et la matinée.

Nuit froide et glissante

Quelques petites ondées se produisent encore en cette fin de journée vers les marais. Ensuite, les éclaircies qui s'élargissent favorisent la baisse des températures. Le gel est quasi généralisé. De plus, des bancs de brouillard givrants se forment par endroits. Il faudra donc être prudent avec des plaques de glace au sol dans les lieux restés humides mais également avec les gelées blanches et le givre par endroits. Les minimales attendues sont de 3 à 4 degrés sur les caps du Cotentin, voisines de zéro près des côtes, -1 à -4 degrés dans l'intérieur. Le vent est variable faible.

Matinée délicate

Le début de journée du mardi 3 janvier 2017 est assez délicat avec des sols glissants par endroits. Les bancs de brouillards givrants se lèvent doucement en matinée. Quelques poches peuvent être plus lentes à se lever. L' après-midi, le temps est plus agréable avec des éclaircies qui s'élargissent.

Les températures maximales sont généralement comprises entre 5 et 8 degrés, mais parfois moins dans des poches de grisaille persistantes.

Les transports scolaires

En raison des conditions météorologiques attendues (verglas et brouillard givrant) cette nuit et demain matin mardi 3 janvier, sur la majorité du département de la Manche , les transports scolaires et les lignes express Manéo peuvent être perturbés.

Le conseil départemental de la Manche fait un appel à la vigilance à destination des automobilistes et des usagers des transports collectifs, notamment des cars scolaires : il est demandé aux parents de s'assurer de la prise en charge effective de leurs enfants aux points d'arrêt.

Vous pouvez consulter le site transports.manche.fr pour avoir des informations sur la situation.

A LIRE AUSSI.

Météo en Normandie : circulation difficile pour le réveillon 2017

Risque de verglas et brouillards givrants attendus ces prochaines heures dans la Manche

Météo : la Seine-Maritime et l'Eure toujours en alerte orange neige et verglas

Météo en Normandie : alerte jaune pour un risque de neige et des phénomènes de verglas

Météo : brouillards givrants dangereux pour la circulation dans la Manche