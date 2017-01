Quelques conseils d'un nutritionniste de Rouen pour se remettre des repas de fête

Les fêtes de fin d'année sont souvent propices aux excès autour de la table. Pour aider son corps à se remettre après ce dimanche 1er janvier 2017, il existe quelques conseils simples et faciles à appliquer. Explications avec Alain Delabos, nutritionniste à Rouen (Seine-Maritime).

Les régimes et les aliments "détox" font fureur, surtout après les fêtes de fin d'année. Pour aider son corps à se remettre des excès de bonne chère dès le lundi 2 janvier 2017, certains aliments sont conseillés tandis que d'autres sont à proscrire, au moins pendant quelques jours.

"Nettoyer l'organisme"

"Le but est de nettoyer l'organisme. On peut utiliser des tisanes détoxifiantes ou encore des fonds d'artichaut pour nettoyer le foie", explique Alain Delabos, nutritionniste à Rouen (Seine-Maritime) et directeur général de l'Institut de recherche européen sur la nutrition (Iren).

S'il ne faut pas faire de diète complète, qui risque de fatiguer davantage un corps déjà épuisé, il faut également éviter la multiplication des plats. Il est également conseillé de boire beaucoup d'eau faible en minéraux. Pendant une à deux semaines, selon l'importance des excès, il faut s'interdire le fromage et les fruits en fin de repas, la charcuterie ou encore les abats.

Quatre repas, quatre conseils

Le Dr Delabos propose des exemples pour chaque repas d'une bonne journée de récupération pour l'organisme.

Le petit-déjeuner: "Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il ne faut pas faire de petit-déjeuner allégé. L'idéal c'est de prendre du fromage assez gras avec du pain type baguette traditionnelle. Par contre, il faut remplacer le beurre par de l'huile d'olive. Avec, on peut prendre du thé ou du café mais sans sucre et sans lait."

Le déjeuner: "Le midi, on peut prendre de la viande avec un petit peu de féculents. Il est important de manger la viande en premier et d'éviter les frites en accompagnement."

En fin de journée: "Pour une collation, on peut prendre une grande cuiller à soupe de graines, comme des amandes ou des noix de pécan. Sinon, on peut manger un fruit frais, en évitant les bananes qui sont trop riches en sucre."

Le diner: "Le soir, l'idéal c'est de manger du poisson ou des fruits de mer. Évidemment, en privilégiant des sauces légères. Le plus surprenant, c'est que l'on peut également manger des gésiers de canard confits ou du foie gras, en petite quantité, parce qu'ils sont eux aussi riches en oméga 3."



